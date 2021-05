Indviet i dag: Ny cykelsti skal få skolebørn ud af bilerne

Fortsat farlig vej



Andre af de forældre, TV2 ØSTJYLLAND talte med ved Stilling Skole, kommer også til fortsat at køre deres børn i skole.

Det gælder blandt andet for forældrene til 8-årge Emil Hougaard Gade.

- Jeg vil helst køres, fordi så er jeg fri for at komme for sent, siger han.



Hans mor kører ham i skole, fordi de skal under motorvejen og over togbanen for at komme i skole. Alligevel sætter moderen pris på den nye cykelsti, som hun håber, Emil kan cykle af, når han bliver ældre.