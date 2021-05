Yvonne kører ud for at hjælpe – meldes for at parkere ulovligt

Randers Kommune er klar til at hjælpe, men har faktisk nedlagt tidsbegrænsede p-pladser, fordi de ikke blev brugt.

- Vi har i det område, som der især er problemer i, tidligere haft fire tidsbegrænsede pladser, hvor man kun må holde én time. De var blandt andet beregnet til plejepersonale, men de blev ikke brugt, siger sektionsleder hos Vej og Trafik i Randers Kommune, Grethe Helledie, til TV2 ØSTJYLLAND.

Klar til dialog

Hvad der var årsagen til, at de ikke blev brugt, ved sektionslederen ikke.

- Men vi er klar til at gå i dialog med plejepersonalet om en løsning. Det er altid en afvejning, om der skal være pladser til dem eller til beboerne. Vi hører også tit fra sidstnævnte, at der ikke er nok pladser til dem, forklarer Grethe Helledie.

Hun pointerer, at det ikke er kommunens p-vagter, der rykker ud om natten for at uddele bøder.

- Men vi kan jo ikke gøre noget ved, at private firmaer sender deres vagter ud – også om natten – for at udskrive bøder, siger Grethe Helledie.