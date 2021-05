Flere bøder og sigtelser efter biltræf i Aarhus

- Vi har desværre erfaring med, at de ikke følger færdselsreglerne, derfor fører vi også tilsyn, og hvis reglerne bliver overtrådt, rejser vi sigtelser.

- De har en interesse for biler og for at køre anderledes, end færdselsloven altid giver mulighed for, og det kan vi ikke have, siger Flemming Lau.

Kørte rundt i mange timer

I følge politiet er bilentusiasterne mødtes omkring klokken 20:50 på Havreballe Skovvej ved Ceres Arena, hvorefter de er kørt videre rundt i byen.

Ved midnatstid var de at finde ved Birkegårdsvej i Hasselager, fortæller vagtchefen, hvorefter de har sluttet deres tur af på Aarhus Ø omkring klokken 3 natten til torsdag.