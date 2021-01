Allan forarget over prisstigning på drikkevarer til dement kone: Nu er der håb

Radikale Venstre: Et forslag for at få opmærksomhed

Den samme undren i forhold til tidspunktet har Anne Heeager fra Radikale Venstre.

- Hvis vi skulle have en diskussion om at bruge flere penge - så skulle det være en bredere diskussion. Thomas Cordtz’ forsøg på at presse en ny, helt snæver budgetforhandling ind på nuværende tidspunkt er på alle måder uklog, siger Anne Heeager til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge hende er det ikke engang sikkert, at det her ville være første prioritet, hvis man skulle bruge penge nu - og hun regner da heller ikke med, at det bliver vedtaget.

- Nej, det tror jeg ikke. Men han formår at få en masse opmærksomhed og det tror jeg, er formålet, siger Anne Heeager.