Thomas med muskelsvind har fået døgnhjælp i 10 år: Nu vil kommunen fjerne den

Hun har forståelse for, at det kan føles voldsomt for en borger at få fjernet en masse hjælpetimer.

- Det er et stort spring i den hjælp, man får. Hvis man kan opretholde sit hverdagsliv med andre indsatser, så er der en mulighed for det. Der er ikke noget her, som er stationært, og fordi, man har fået det én gang, så skal man blive ved med at have det, siger Lone Rasmussen.

Thomas Krysiza har klaget over afgørelsen fra Skanderborg Kommune. Derfor kan den ende i Ankestyrelsen, som så skal tage stilling til, om der lovhjemmel til at fjerne hans BPA-ordning.