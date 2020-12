Allan er målløs: Hans demente kone skal betale 5292 kroner for drikkevarer

Saftevand, kaffe, mælk og juice. Det har alle fri adgang til på Skanderborg Kommunes plejecentre, men det er slut fra 1. januar. I kommunens budget for 2021 har man fundet en besparelse på 1,78 millioner kroner ved at fjerne et tilskud, der gjorde drikkevarer gratis.

I stedet stiger prisen for beboerne på plejecentre med 14,5 kroner om dagen. Dermed lyder prisen på mad og drikke på 122 kroner om dagen.

Allan Jensens kone, Eva, lider af Alzheimer, og hun bor derfor på plejecentret Fællesskabets Hus i Ry. Han er forarget over, at byrådet har vedtaget en prisstigning på 5292 kroner om året.

- Jeg ved, det kan være svært for en kommune at få budgetterne til at hænge sammen. Men jeg mener også, at man går i alt for små sko, når et flertal i byrådet kan beslutte, at det skal til at koste penge at få noget at drikke, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.