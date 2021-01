Thomas’ sag ender på ministerens bord: - Jeg er så harm

Borgerforslag vil ændre handicapområdet

Karina Adsbøl mener, der er brug for et paradigmeskifte på handicapområdet – og det er en af grundene til, hun vælger at rejse sagen for ministeren.

Og et paradigmeskifte er der måske på vej. Over 50.000 borgere har nemlig skrevet under på et borgerforslag, der vil flytte handicapområdet væk fra kommunerne.