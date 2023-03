Superliga-klub leverer kæmpe overskud

Deltagelse i Conference League og rekordsalg af spillere har ført til et historisk godt regnskab, skriver klubben på sin hjemmeside.



I løbet af regnskabsåret omsatte Silkeborg IF Invest A/S for 172,6 millioner kroner og leverede et overskud før skat på 106,4 millioner kroner.

- Vi rutter normalt ikke med superlativerne i vores finansielle udmeldinger, og der skal en del til, før vi kalder vores resultat for "meget tilfredsstillende".

- Det kan dog ikke være anderledes i forhold til regnskabsåret 2022, hvor vi realiserede et historisk rekordresultat, siger administrerende direktør Kent Madsen.

Selskabets driftsresultatet lander i et plus på 88,8 millioner og er især hjulpet på vej af transferindtægter, som beløber sig til godt 42 millioner kroner.

I løbet af 2022 solgte Silkeborg blandt andre Nicolai Vallys, der blev solgt til Brøndby.