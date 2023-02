Stor succes i plejesektoren: Flere gør som Laura og arbejder fuldtid

- Det, at man kan være med til at gøre en borgers dag så meget bedre ved at komme ud til ham eller hende. Det er virkelig en stor fordel ved mit arbejde, siger hun.

- Det er rart at have noget at stå op til, lyder det fra sosu-hjælperen.



Laura Styhm Koch er ikke ene om at gå fra deltid til fuldtid. Lige nu arbejder 67 sosu’er i Silkeborg Kommune 37 timer om ugen.

Dobbelt så mange sosu'er

For at komme personalemangel til livs begyndte kommunen i 2022 at arbejde for at få flere pædagoger, sygeplejersker og sosu’er til at gå op i tid.

Forsøget er indtil videre lykkedes.

- Det hjælper selvfølgelig på, at vi ikke behøver at slå så mange stillinger op, for når vi har nogle flere i huset, dække de vagterne, der er, siger Kirsten Mørch Hansen, der er personalechef i Silkeborg Kommune.