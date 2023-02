Davids første bad i et år: - Hold kæft, hvor var det rart

Håndklæde, shampoo og skiftetøj er tæt pakket i tasken. Om lidt kommer bilen, som kører til Plejecenteret Violskrænten. Det er en stor dag for David Grønfeldt Petersen. Nu skal han endelig i bad. - Jeg glæder mig. Det bliver skønt at kunne blive vasket ordentligt, være under den varme bruser og føle sig rigtig ren, siger David Grønfeldt Petersen inden badet.

Norddjurs Kommune har tilbudt at køre ham fra landejendommen ved Trustrup på Djursland til et plejecenter i Grenaa, hvor personalet vil give ham et bad.

Arbejdsmiljøregler står i vejen for et hjemmebad TV2ØSTJYLLAND har tidligere fortalt, at plejepersonalet ikke må hjælpe David Grønfeldt Petersen i bad, da det ikke er forsvarligt ifølge en arbejdspladsvurdering.

Han har en hjernetumor, er uhelbredelig syg, og sygdommen har gjort ham lam, så han ikke selv kan bevæge sig rundt. Derfor har David Grønfeldt Petersen ikke været i bad i eget hjem i mere end et år, men bliver i stedet vasket med vådserviet.

Arbejdspladsvurderingen peger på, at døren ind til badeværelset er for smal, at transport over flere underlag (tæppe, trægulv og klinker) og dørtrin er et problem. Samtidig lægger arbejdspladsvurderingen vægt på, at der kan opstå uhensigtsmæssige vendinger og vrid for personalet på turen.

Kommunen vurderede, at det ikke var arbejdsmæssigt forsvarligt for plejepersonalet at hjælpe David Grønfeldt Petersen fra soveværelse til bad.

Overvældende mange reaktioner Siden David Grønfeldt Petersen fortalte sin historie, er det væltet ind med reaktioner. - Jeg har fået rigtig mange beskeder fra det meste af landet. Der er mange, som har skrevet tak for at starte debatten, men selvfølgelig har det også været facebookkrigerne, fortæller David Grønfeldt Petersen. Nogle henvendelser har også været meget konkrete. - Der er folk, som har skrevet og ringet, at de gerne vil hjælpe mig i bad, enten hjemme eller ude i byen, siger han. Desværre har han også oplevet, at plejepersonalet har følt sig ramt af hans kritik. - Jeg har oplevet, at hjælperne har følt, de er blevet udstillet som problemet, men det var aldrig meningen. Det er mere den manglende løsning, som er problemet, siger David Grønfeldt Petersen og fortsætter. - Jeg har faktisk oplevet, at de fleste rigtig gerne vil give mig et bad, hvis de måtte. Politisk skabte historien også reaktioner, hvilket fik den østjyske folketingspolitiker, Nick Zimmermann (DF) til at stille spørgsmål til socialministeren i sagen.

David Grønfeldt Petersen var tidligere meget aktiv. I dag sidder han lænket til en kørestol og må hjælpes rundt. Videoen er fra 19. januar, altså inden han kom i bad.

En ny mand Efter en time kommer David Grønfeldt Petersen ud fra plejecenteret Violskrænten – glad og med fornyet energi.

- Hold kæft, hvor var det rart lige at komme under en bruser. Det var skønt at mærke strålerne ned over ryggen, nakken og hovedet igen. I dag er en god dag, men jeg kan godt mærke at jeg er lidt brugt nu, siger han.

Han håber, han snart kan få lov til igen at komme i bad. - De har snakket om, at jeg skal af sted en gang om ugen.