Formand for pårørende: Uanstændigt med mundkurv til ansatte

Heraf fremgår det: "Vil gerne I husker på at vi kan drøfte alt, men det er ikke ok at involvere pårørende."

Det er i hvert fald sådan pårørendeformand Bent Kristensen tolker et nyhedsbrev til stedets ansatte, som TV2 ØSTJYLLAND også har set.

- Det er helt ude i hampen, det, der er lavet her. Det er uanstændigt, og det ligner ikke noget, at personalet får mundkurv på, siger Bent Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Man er ikke pokkers motiveret, når man får mundkurv på, siger han og frygter, at det faste personale rejser fra plejecentret.

- Det giver øget vikarforbrug, hvilket har været med til at starte de økonomiske problemer på området i kommunen i første omgang, lyder det fra Bent Kristensen, som aldrig har følt, at personalet har brugt de pårørende til at hælde af på.

En håbløs situation

Han er dybt foruroliget over situationen og mener, at det skyldes forkerte budgetter allerede for flere år siden.

- Det er en håbløs situation. Vi kæmper for beboerne, vi kæmper for medarbejderne, siger Bent Kristensen.

Hans 84-årige mor har boet på Lillerupparken i små fire år, og hun er dybest set glad for at bo oder, fortæller han.



- Vi er glade for stedet og huset, det har vi ikke noget at sætte på, men vi er bekymrede, siger pårørendeformanden, der hidtil har holdt sig fra at lufte sin kritik i medierne.

- Jeg vil ikke kaste med mudder, det har jeg ikke brug for. Men som pårørende deler vi en enorm bekymring for de ansatte. Det er ikke en fair behandling af dem, og i sidste ende rammer det de ældre, siger Bent Kristensen.



Har talt med borgmesteren

Bent Kristensen talte onsdag med borgmester Michael Stegger (S). Han er glad for de tilkendegivelser, som politikerne kommer med.

- Jeg synes, borgmesteren lyttede meget positivt. Og han understreger at der bliver holdt øje med sagen og sikrer, at det ikke skrider af sporet, og de ved godt, at det er en svær opgave, siger Bent Kristensen.

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere uden held forsøgt at få kommentarer til fyringerne fra Michael Stegger Jensen (S).

De 29 fyringer af medarbejdere på plejehjem i Syddjurs Kommune kom til offentlighedens kendskab, da kommunen for 14 dage siden sendte en pressemeddelelse ud.

Her fremgik det, at det særligt var to plejehjem, hvor personalenomeringen var for høj på budgetterne. Lillerupparken i Rønde, hvor Bent Kristensen er pårørendeformand, og hvor hans mor bor, var det ene, mens også Søhusparken i Ebeltoft er berørt.

Fyringerne, og forløbet op til, har mødt massiv kritik. Blandt andet er det kommet frem, at Syddjurs Kommune allerede i sommer blev gjort opmærksom på, at ældreområdet trængte til særlig bevågenhed.

Det skete i et bekymringsbrev underskrevet af et netværk af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i blandt andet hjemmeplejen.