Får besøg af hjemmeplejen over skærm

I Danmark er vi blandt de førende i verden, når det kommer til at bruge teknologi til at løfte opgaverne i vores velfærdssamfund. Det fortæller Kristian Kidholm, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

- Tværtimod. De ringer til mig 3 gange om dagen - morgen, middag og aften . Og hvis de kan se, at jeg måske ikke har den bedste dag, så er de bare lynhurtige til at komme og banke på min dør, siger hun.

Karina Helena Rogvi, der også jævnligt gør brug af hjemmeplejen, oplever heller ikke, at kvaliteten af plejen forringes af, at kontakten er digital.

- Man kan godt mærke, at der bliver lidt mere tid til at snakke på den måde, siger hun.

- Det giver mig noget ro og noget overblik. Jeg synes egentlig også, jeg har mere tid sammen med borgeren ved at tage sådan et skærmopkald. Selvom de fysiske besøg stadig er en del af pakken, så giver skærmen af og til mere nærvær, siger Christina Vestdam.

Den teknologiske udvikling glæder Tanja Murphy, der er distriktsleder i hjemmeplejen i Viborg Kommune. Hun oplever, at det digitale understøtter det faglige, og at udviklingen er værd at fortsætte.

- Ambitionen og satsningen er rigtig, men man skal passe på med at tro, at vi bare kan pille det ned fra hylderne og sætte det i stikkontakten, og så kører det, siger han.

Implementeringen er altså i fuld gang, og velfærdsteknologien kan hjælpe med at frigive hænder i et presset velfærdssamfund. Men der skal arbejdes med de teknologiske løsninger, og de skal bruges rigtigt, understreger Kristian Kidholm.

Distriktslederen nævner medicindispensering som eksempel på et område, hvor teknologien kan hjælpe med at opfylde borgernes behov. Og netop det har de erfaring med i Holstebro Kommune.

Her kan et samarbejde med Løveapoteket om deres dosispakkemaskine potentielt frigive mere end et årsværk, fortæller Helle Laursen, der er centerleder i Holstebro Kommune.

Hun oplever, at den hjælpende hånd fra robotten skaber glæde og gavn hos borgerne.

- Vi har fået flere tilkendegivelser fra dem om, at de kommer til at leve et mere frit og selvstændigt liv, fordi de ikke skal sidde hjemme og vente på at sygeplejen kommer og dispenserer de her piller, siger hun.

På hjemmeplejekontoret i Viborg er Christina Vestdam en smule i tvivl om, hvorvidt hun ønsker at have robotter rendende som kolleger. Men erfaringerne med online besøg hos borgerne har gjort hende åben overfor nye tiltag, der kan hjælpe i en presset hverdag.

- Lige nu, når man hører det, lyder det (robotterne, red.) jo specielt. Men jeg vil sige, at jeg er åben for det – fordi vi bliver flere ældre, og vi får færre ressourcer, siger hun.