Sjældent udbud: Historisk kiosk sat på markedet

Kommunen ser også gerne, at der tilbydes alternativer i form af veganske, laktosefri og glutenfri is og at der samtidig er fokus på kvalitet med et udvalg af hjemmelavede ting.



- Man kan også indrette området omkring kiosken - det kan være, at man sidder på træstubbe. Man kan komme med sit helt eget bud, siger Emil Ryø Tjørnehøj.

Ikke for sjov

Den nye forpagter skal også være indstillet på, at kiosken ikke hedder Slusekiosken for sjov. Det er nemlig også forpagteren, der skal sørge for at betjene slusedriften.

Her vil man dog få noget oplæring, beroliger udviklingskonsulenten.



Kiosken holder vinterlukket fra 1. oktober, og kommunen håber at finde en ny forpagter, der kan overtage, når den åbner igen 1. april 2023.

Der er frist for at komme med et bud søndag den 20. november 2022 kl. 23.59.