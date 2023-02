Rasmus har flere diagnoser - men har fundet sin helt rigtige hylde

Computeren kører på fuldt drøn, imens syv undulater pipper om kap i baggrunden. Når Rasmus Poulsen er hjemme, sidder han ofte foran computeren. Han har infantil autisme og angst. - Det betyder, at man er lidt anderledes end de andre, siger han. Normalt er han ikke så glad for at være sammen med alt for mange mennesker, men når han sidder bag rattet i bussen fyldt med skoleelever, så er det, som om diagnoserne lidt forsvinder. - Det kan være, jeg har lært at leve med det, eller fordi jeg har min faste plads, og de har deres, siger Rasmus Poulsen.

Han kender selv flere andre, som har autisme, og som har svært ved at komme ud i samfundet. - Jeg kender rigtig mange, som ikke kommer ud overhovedet. Kun hvis de skal handle, og nogle gange får de folk til at handle for sig, siger Rasmus Poulsen.

Rasmus Poulsen er glad for, at han tog en uddannelse som buschauffør.

Sværere at få en uddannelse og arbejde Der er fire gange så stor risiko for at være uden job og uddannelse som ung, hvis du har et handicap. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) fra april 2022. Lige nu er rådet i gang med at undersøge, om der er nogle uddannelser og job, som er bedre til at favne unge med diagnoser. - Det, vi kan se, er, at erhvervsuddannelserne er rigtig dygtige til det, siger Mie Dalskov Pihl, chef for registeranalyse hos Arbejdernes Erhvervsråd. - Der er langt flere med ADHD og autisme, som har en erhvervsuddannelse end andre former for uddannelser, tilføjer hun.

quote Vi kan gøre det bedre, men der er nogle steder, hvor man er foran og er lykkedes med at inkludere nogle af de her unge med diagnoser i fagene Mie Dalskov Pihl, chef for registeranalyse, AE

Foreløbige tal viser også, at det særligt er blandt transportgruppen. Der er seks gange flere chaufføruddannede med en diagnose i forhold til andre erhverv blandt de 30-35-årige.

- Vi kan gøre det bedre, men der er nogle steder, hvor man er foran og er lykkedes med at inkludere nogle af de her unge med diagnoser i fagene, siger Mie Dalskov Pihl til TV2 ØSTJYLLAND.

Det betyder ikke kun meget for de unge med diagnoser at få en uddannelse og job, men også for samfundsøkonomien. - Det har en ret stor betydning. Det koster omkring 200.000 kroner om året, hvis man har en ung på uddannelseshjælp frem for at være i beskæftigelse, siger Mie Dalskov Pihl.

quote Det er lidt som at gå i en slags skole for mig - selvom det er mig, der kører dem i skole Rasmus Poulsen, buschauffør