For 11 år siden fik de en god idé: Nu er der igen fuld gang i livet under havets overflade

Livet under vandet har ellers været truet, fortæller Søren Koops Forsberg, der er leder af skoletjenesten ved Kattegatcentret. Særligt én fiskeart kæmper i øjeblikket for at overleve.

- Vi kan se, at stenrevene er blevet levested for fisk og planter, som vi havde håbet og troet på, siger Ida Krabæk, der er bæredygtighedschef ved Ørsted.

Idéen kommer fra Ørsted, Danmarks største energiselskab, der for 11 år siden smed massevis af store kampesten på bunden af Kattegat. Stenene skulle være bosted for planter og dyr, og nu, 11 år senere, har det formål vist sig som en stor succes.

Lystige fisk og andre havdyr boltrer sig i vandet ved Anholt i Kattegat. Her er der nemlig skabt usædvanligt gode vilkår for havets beboere.

Søren Koops Forsberg er positiv over for stenrevene, men peger på, at der er brug for mere.

- Torsken er et eksempel på en af de arter, der har det rigtig skidt. Bestanden er nedadgående, og det er en art, vi bør passe bedre på, siger Søren Koops Forsberg.

Derfor kan der være god grund til at etablere stenrevene, mener han.

- Vi har et stort problem med biodiversiteten. Det er natur, der forsvinder, og som aldrig kommer tilbage igen. Hvis vi udrydder arter, har vi kun os selv at takke for det, siger Søren Koops Forsberg.



Lang vej til mål

Kattegat er ikke det eneste sted, der er særligt glad for stenrevene. Torsdag foreslog byrådspolitikere i Aarhus Byråd at oprette en stenbank, der skal huse en stor stenreserve, som kan bruges til at etablere stenrev i Aarhus Bugt.



I byrådet lagde man særlig vægt på den positive effekt, stenrevene har for biodiversiteten, og det er også det argument, der vejer tungt hos Ørsted, der etablerede stenrevet 2012, da de byggede Anholt Havmøllepark i Kattegat.