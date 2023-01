Ny bank skal opbevare en helt anden valuta end penge

Idéen er ifølge forslagsstillerne inspireret af en lignende løsning i Aalborg og mødte ved byrådsmødet onsdag stor opbakning blandt byrådets andre partier.

- Det plejer ikke at være god stil at kopiere, men i den her sammenhæng er det faktisk en rigtig god ide. Lad os endelig få en stenbank, så vi sammen kan være med til at støtte biodiversiteten, siger Christian Baller (K).

Giber Ringvej dumpet i Aarhus Bugt

Ifølge løsgængeren og De Radikale giver det rigtig god mening med en stenbank.

Begge parter er enige i, at etableringen vil være en gevinst for både havmiljøet og sammenhængskraften i kommunen og håber, at kunne engagere både lokale landmænd, entreprenører, by-udviklere og borgere i byen.

- Det bidrager til, at borgerne engagerer sig i genoprettelsen af bugten, siger medstiller af forslaget, Metin Lindved Aydin (R).