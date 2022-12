Jobcentrene nedlægges: Rasmus’ mor græd af glæde

Samtidig vil man dog spare tre milliarder kroner på området – det er rundt regnet en fjerdedel af områdets samlede budget.

- Det bekymrer mig ikke. Havde man for fire-fem år siden fundet et fleksjob til Rasmus, havde man sparet rigtig mange penge, og samtidig havde man haft en ekstra på arbejdsmarkedet, siger Karin Dalgaard.

Selvom der endnu ikke ligger konkrete planer for, hvad der træder i stedet for jobcentrene, er Karin Dalgaard sikker på, at det ikke kan blive værre end det nuværende system.

- Rasmus betaler stadig prisen for det, han var udsat for. Det er virkelig fornuftigt at gentænke det og gøre det på en anden måde, siger Karin Dalgaard.

Dybe panderynker hos socialrådgiverne

Modsat Karin Dalgaard er Dansk Socialrådgiverforening bekymret for besparelserne.

Idéen om at nytænke beskæftigelsesområdet får pluspoint hos foreningen, men måden, det gøres på, skaber dybe panderynker.

- Jeg er dybt bekymret over, at regeringen i samme åndedrag siger, at de vil skære tre milliarder - en fjerdedel af områdets finansiering, siger Signe Færch, der er forkvinde hos Dansk Socialrådgiverforening.