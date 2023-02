Sophia ser helt almindelig ud - alligevel kommer hun aldrig til at bo alene

Ved første øjekast ligner 20-årige Sophia Evald en helt almindelig ung kvinde. Hun har let til smil og grin og altid noget på hjerte. Og sådan er det da også det meste af tiden. Men Sophia kan heller ikke undgå at bemærke, at hun ikke er som alle andre. Hun er født mentalt retarderet i middelsvær grad og har en IQ, der ligger et godt stykke under en gennemsnitligt begavet person. Det er Sophia selv bevidst om. - Jeg kan godt være ked af, at jeg ikke er normal. Noget kan jeg lære henad vejen, men jeg kan ikke gøre for, hvordan jeg er født, siger hun.

Sophia har flere søskende, og her har det været tydeligt for hende, at hun ikke har samme muligheder.

Men selvom tal og bogstaver kan være en udfordring, så er der også områder, hvor hun er mere intelligent end de fleste. Som at indtage en scene Sophias forældre ønskede et ungdomsliv så tæt på normalen som muligt for deres datter. Derfor blev hun for et halvt år siden en af 11 beboere på Jobkollegiet i Brabrand. På bostedet for unge med særlige behov får hun støtte til selv at klare dagligdags ting som vasketøj, rengøring og madlavning. Samtidig lærer hun at bo sammen med andre.

Og her kommer Sophias sociale intelligens i spil. - Jeg var nervøs for, at der ikke var nogen, der kunne lide mig, og at jeg ikke ville få en masse nye venner. Men jeg har et godt humør og spreder glæde hos folk, og de smiler jo også tilbage, når jeg siger noget pænt til dem, siger hun.

Sophia er nemlig altid god for et kompliment, og det er vigtigt for hende at være åben, når hun møder nye mennesker. Hun kan godt lide at se sig som sangerinden Whitney Houston, der indtager scenen med sang og dans og spreder glæde. For selvom hendes diagnose giver udfordringer, drømmer hun stort. Vil hele Jorden rundt Efter et halvt år på Jobkollegiet har Sophia efterhånden fundet sig til rette. Hun er blevet mere selvstændig og har lært selv at tage bussen og følge en opskrift. Helt alene kunne hun dog ikke forestille sig at bo på noget tidspunkt. - Jeg kunne godt tænke mig at bo selv bare én dag for at prøve det af. Men jeg vil gerne have en, der passer på mig alligevel, hvis jeg nu skal bo med min kæreste, en veninde eller en kammerat. Så skal jeg stadig have noget personale til lige at hjælpe med at støtte, hvis der nu sker et eller andet, siger Sophia. Selvom hun føler sig tryggest med støtten fra personale og forældre, så går Sophias drømme langt udenfor Jobkollegiets mure. Og hun har flere svar parat, da hun bliver spurgt til, hvad hun allerhelst vil.

Men først et hurtigt kompliment til journalisten. - Min største drøm? Det er et godt spørgsmål! Min største drøm er at komme ud og opleve verden og rejse hele Jorden rundt. Og at være ligesom Whitney Houston, stå på en scene og synge og danse foran en masse tusind mennesker, siger hun. Selvom Sophia stadig har meget at lære, kender hun allerede nu til gode værdier. Og hun ved, at hun først og fremmest vil være et godt menneske, der hjælper andre. - Jeg ved i hvert fald, at der er mange, der er fattige i Afrika, og jeg vil også gerne hjælpe dem i Ukraine, hvor der er krig. Jeg hjælper folk altid uanset hvad, siger hun.

