Mere end 350 sider ramt: 25-årig dømt i stor sag om cyberangreb

Første angreb for seks år siden

Sagen om den midtjyske hacker begyndte tilbage i 2015, hvor de første angreb fandt sted. De første anmeldelser tikkede dog først ind i 2016, hvor FBI indgav en anmeldelse til dansk politi om, at hjemmesiden for en zoologisk have i Florida var blevet udsat for et såkaldt DDoS-angreb, som havde lagt hjemmesiden ned.

De havde sporet angrebet til en IP-adresse i Midtjylland, og dansk politi overtog derfor efterforskningen.