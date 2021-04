Mand tiltalt for cyberangreb mod zoo'er og hjemmesider med dyresex

Han er tiltalt for delvist at have planlagt og udført angrebene i forening med ukendte gerningsmænd.

Sammenlagt er manden anklaget for at have overbelastet 351 forskellige servere, som alle har én fællesnævner, oplyser Panduro.

Erkender sig delvist skyldig

- Der er et politisk motiv, da det handler om dyreaktivisme, da han har ønsket at være en aktiv forkæmper for dyr.

- Han har blandt andet angrebet lande, som billiger hvalfangst. I Japan angreb han en lufthavnshjemmeside, og i Norge angreb han en regeringshjemmeside, siger specialanklageren.

Derudover har manden også - hævder anklagemyndigheden - rettet angreb mod hjemmesider med dyresex og hjemmesider for zoologiske haver og akvarier, som bruger dyr som attraktioner.