Fraråder badning: Hunde kan dø

Blågrønalger adskiller sig fra de alger, som man normalt kender fra for eksempel stranden, ved, at der faktisk slet ikke er tale om alger, men om såkaldt cyanobakterier, som man i små antal ikke kan se med det blotte øje.

Når der er mange af de blågrønalger farver de vandet, men det behøver ikke være blågrønt, som navnet ellers antyder. De kan være grønne, blågrønne, grønbrune, brune og gule. Mange alger vil danne plamager på overfladen, så det ser ud, som om vandoverfladen er betrukket med maling eller et lag af meget fin andemad.

Kraftigt skum i vandet kan være algeopblomstringer, og skumansamlinger på stranden kan være døde alger, som er meget giftige.

Mange af blågrønalgerne danner giftstoffer. Giftstofferne bliver fortyndet i vandet, så det er kun ved store opblomstringer af giftige alger, at de kan udskille så meget gift, at det bliver sundhedsfarligt for mennesker og dyr.

Bakterierne kan medføre hudirritationer og symptomer på høfeber, hvis man får dem på kroppen, hvis man bader steder med mange blågrønalger eller opholder sig i vand med alger i lang tid. Man skal også passe på med at sluge vand med alger i, da de indeholder giftstoffer, som nedbryder leveren.

Kilde: TV2