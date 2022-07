Flere vil udvide, mens man stadig går i vand til anklerne

Han var glad for at kunne løfte sløret for millionbevillingen for et par uger siden, men kan også godt se pointen i, at kigge på at gøre den nuværende brugbar frem for at udvide.



- Det skal helt sikkert tages til efterretning, men jeg er ikke inde i det tekniske. Jeg synes dog, at det ville være en god ting at kigge på den nuværende del i samme ombæring.

- Som formand kan jeg jo komme i dialog med borgmestrene i de andre kommuner. Vi har faktisk allerede et møde i kalenderen omkring den her udvidelse, fortæller borgmesteren.

Silkeborg Kommune har dog ikke ham bekendt sagt noget om at standse udvidelsen og kigge på oversvømmelse ved Svostrup.