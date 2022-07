Kornpriserne stiger: Jens fodrer grise med korn fremfor at sælge til en god pris

Det blev den tørreste marts måned nogensinde, og de fleste var nok glade for mindre regn i de tidlige forårsmåneder.

Men for mange landmænd var der ingen glæde at spore. For her var de bange for, at en tørkeperioden havde ødelagt deres afgrøder. Men sådan er det ikke gået, for faktisk er forventningerne til årets høst store.

- Jeg tror, den bliver god. Over middel god, siger landmanden Jens Hjort Jensen og smiler.