Kæmpesti tættere på at blive til virkelighed

- Jeg er rigtig glad for den flotte bevilling. Nu mangler vi kun cirka 15 millioner kroner for at kunne sætte projektet i gang. Vi håber, at finansieringen falder på plads allerede til efteråret.

Samlet 170 kilometer

De seneste par år har Gudenåsamarbejdet sammen med Naturstyrelsen og Vejle Kommune undersøgt, hvad der skal til for at få en sammenhængende naturoplevelse langs med hele Gudenåen.

I dag mangler der sti på 50 kilometer af strækningen, og ud over at etablere den sti, skal projektet også udbedre de stier, som findes i forvejen, så oplevelsen bliver bedre for vandrere og andre naturinteresserede.