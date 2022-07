Efter Tunø-debat: - Odder Kommune bør gribe interessen

Det er en rigtig ærgerlig og trist situation.

Sådan siger formanden for Sammenslutningen af Danske Småøer, Kirsten Sydendal, til TV2 ØSTJYLLAND, efter vi fredag fortalte historien om, at Tunøs indbyggertal skrumper - og at det måske snart er slut med børn på øen.

- Det er trist, at det er kommet til det, at de sidste børnefamilier er nødt til at flytte fra øen. Det betyder noget for en ø, at der er alle generationer, hvis det kan lade sig gøre, og det lader til at være nøglepersoner, der flytter fra øen, så det er en meget trist situation, siger hun.