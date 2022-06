Ny plan for Gudenåen - men en løsning er stadig langt væk

Netop grødeskæring - altså beskæring af vandplanter i Gudenåen - har været et stort tema i årevis langs Gudenåen, fordi mange lokale mener, at det skal gøres oftere. Men det er ikke muligt, mener kommunens embedsfolk, der vurderer, at det vil være i strid med EU-direktivet Natura 2000 med mere end én grødeskæring om året.

- Vi ved allesammen, at vi ikke får lov til at skære en hel masse grøde, så der bliver sat gang i en masse andre ting. Muligvis en sluse inde i Silkeborg, hæve nogle diger, som kan hjælpe os grundejere - det sætter jeg virkelig pris på, siger Kristoffer Pors Jakobsen.

- Prøvede at folde kataloget ud

Rune Kristensen (S) medgiver, at der var flere skuffede miner ved mødet mandag, og han anerkender, at det ikke er en komplet plan, der garanterer en løsning.

- Jeg kan godt forstå, hvis man sidder tilbage og gerne have løsningen nu og her, men vi prøver at have en dialog.

- Selvfølgelig påvirker det en som politiker, når man ikke kommer i mål med det, men vi lytter, og vi vil dialogen med de berørte lodsejere, siger udvalgsformanden.