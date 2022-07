600.000 læser Gittes opskrifter - nu satser hun alt

Men lige nu ser Gitte Hansen også frem til den frihed, som hendes nye, selvstændige arbejdsliv inkluderer.

- Vi kan tage fem dage til Rømø eller fem dage til Berlin, og så kan jeg sidde og skrive dernede. Min hjemmeside kan jeg drive hvorsomhelst fra.

Begejstringen og gåpåmodet har dog også potentialet til at blive et problem for Gitte Hansen, der efter eget udsagn er i risiko for at arbejde solen sort.

- Jeg tænker meget på det Pippi Langstrømpe-citat om, hun blev nødt til at gå i skole, for ellers fik hun ikke sommerferie.

- Nu kan jeg jo arbejde 20 timer i døgnet hver dag, men min familie siger, at jeg også er nødt til at holde fri. Det bliver nok min største udfordring, siger hun.