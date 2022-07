Se listen: Disse fødevarer er steget mest i pris

Og de mange prisstigninger kan mærkes rundt omkring i de danske hjem.

35.000 kroner ekstra om året

Brian Friis Helmer, der er økonom hos Arbejdernes Landsbank, vurderer, at en almindelig børnefamilie skal have op mod 3000 kroner ekstra op af lommen hver eneste måned sammenlignet med sidste år for at købe de samme varer.

- Vi ved, at danskerne i gennemsnit er rimeligt velpolstret økonomisk. Men der er ikke nogen tvivl om, at det gør et stort indhug i almindelige familiers økonomi, siger Brian Friis Helmer til TV 2.