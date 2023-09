Brugte to millioner af egen lomme på at bekæmpe vandet

Derfor valgte Dragan Sljivic tidligere i år at bruge de nævnte to millioner kroner på at lave en stor jordvold langs sin grund , som nu effektivt og én gang for alle holder vandet fra Gudenåen på afstand.

Vandet trænger ind overalt, oversvømmer kælderen med de gode flasker rødvin og risikerer at ødelægge den gamle, smukke bygning, som til ingens overraskelse ikke har godt af at stå under vand, så det pibler op mellem gulvbrædderne.

- Hvis jeg ikke havde gjort det, skulle jeg blive ved med at frygte, hvad der kunne ske. Hvor meget det regner og om der kommer tredobbelt skybrud. Bygningen er mere end 200 år gammel, og den skal bevares, for der findes ikke tilsvarende bygninger i hele Silkeborg, siger Dragan Sljivic til TV2 Østjylland.

Han ærgrer sig over, at han selv skal betale for at holde vandet ude, men han er glad for at have fået løst problemet én gang for alle.

- Jeg synes jo, man skulle have gjort noget ved Gudenåen i stedet, men jeg kunne ikke vente, så jeg var nødt til at gøre noget selv, siger han.

Planen er klar

Og inde på kommunen, i byrådssalen, er de såmænd i mellemtiden blevet klar med deres planer for hele Gudenådalen.

- Vi har nu brugt et årti på at diskutere vandafledning, grødeskæring og opgravning uden at komme tættere på en løsning. Nu har vi sat fem millioner kroner af til et forprojekt, der skal forene alle virkemidler i værktøjskassen til et projekt omkring Gudenådalen, siger Rune Kristensen (S), der er formand for klima- og miljøudvalget i Silkeborg Kommune.