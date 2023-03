Kroejer går nu selv i gang: Til kamp mod vandmasser

- I første omgang tænkte vi, at det ikke var vores problem, når vandet kommer fra Gudenåen, men der er ingen, der har gjort noget som helst, siger han.

I de seneste år har han nemlig haft store problemer med vandmasserne, når Gudenåen er løbet over sine bredder og dermed trængt ind på kroen.

- Vi bliver nød til selv at gøre noget, fordi vi skal beskytte den danske kulturarv, vi har her. Kroen har eksisteret i mange hundrede år, fortæller Dragan Sljivic.

Han ejer i dag Svostrup Kro, som ligger nordøst for Silkeborg. Og han har i flere år kæmpet mod vandmasser, som har ædt sig ind på den 200 år gamle kro - nu tager han sagen i egen hånd.

Kroejer Dragan Sljivic går nu selv i gang med sikre sig mod de vandmasser, som han frygter, på et tidspunkt vil gøre skade på kroen.

Forskellige politikere har flere gange været forbi kroen for at se, om der kunne findes en løsning - men nu vil kroejeren altså ikke længere vente på, at der sker noget.

Derfor er han gået i gang med at bygge en dige, så han undgår at kroen bliver oversvømmet.

Håber på mere nattesøvn

Kroejeren glæder sig til at komme i gang med projektet, men han glæder sig ligeså meget til, at det er færdigt.

- Jeg glæder mig til det, fordi jeg gider ikke ligge søvnløs om natten. Men jeg glæder mig også til, at det er overstået, for det er ikke et lille projekt.

Nattesøvnen bliver ikke hundrede procent rolig - men bedre end tidligere.

- Jeg skal fortsat holde øje med, hvordan pumperne fungerer og vores alarmsystem reagerer. Men jeg kommer til at sove godt om natten, fortæller Dragan Sljivic.