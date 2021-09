Støtteforening opgiver kampen for kro ramt af oversvømmelser

Fredag aften har Forening for Bevarelse af Svostrup Kro afholdt generalforsamling. Og eneste punkt på dagsordenen var at opløse foreningen, der siden februar 2020 har arbejdet for at redde den gamle kro fra flere oversvømmelser.

Foreningen blev stiftet for at udarbejde en plan for, hvilke tiltag der skal til for at sikre kroen, så den ikke bliver ødelagt, hver gang Gudenåen går over sine breder. En plan, der er lavet i samarbejde med både Silkeborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.