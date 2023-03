Kroejer i kamp mod vand søgte efter sand: Lokalt firma giver ham 300 kubikmeter

Kroejerne Dragan Sljvic og Kathrine Leth fra Svostrup har længe haft lidt af en kamp med at holde vand ude af den historiske kro nær Gudenåen.

Vandet ødelægger bygningen, når det trænger ind over dørtærsklen og op igennem gulvet på værelserne, og derfor skal der gøres noget for at klimasikre kroen.

Som TV2 Østjylland fortalte 5. marts, er ejerne nu selv gået i gang med det omfattende arbejde, men forleden fik de en uventet udfordring: De var blevet lovet en donation på 400 kubikmeter sand, men den glade giver sprang fra, og derfor stod parret og manglede sandet.

Det fortalte de om i et opslag på kroens Facebook-side, og et firma fra Hammel reagerede prompte.

- Jeg er kommet i kontakt med en mand, der vil give os 300 kubikmeter bundsikringssand. Det er helt uundværligt og afgørende for, at vi kan komme videre med vores projekt. Så jeg er meget taknemlig over at få sådan en henvendelse, siger Dragan Sljvic til TV2 Østjylland.

- Jeg er overrasket over, hvor mange positive beskeder vi har modtaget. Nogle vil gerne give os penge, men lige nu er det altså sand, vi har brug for. Det skal ned i den rende, hvor vi har lagt drænrør, som skal føre vandet væk fra grunden og ud i kanalen, der løber mellem os og Gudenåen, siger Dragan Sljvic.

Helt konkret mangler han stadig 100 kubikmeter såkaldt filtersand, som han håber på at kunne skaffe meget snart. Parret har allerede været i banken og låne to millioner kroner, så de er afhængige af al den hjælp, de kan få udefra.

Det handler om at bevare kroen og sikre et stykke midtjysk kulturarv, for vand er altødelæggende, når det først trænger ind, hvor det ikke skal.

- Jeg sover ikke ordentligt om natten, før jeg ved, at det her projekt er slut, og kroen er sikret mod vandet, siger kroejeren.