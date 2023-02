Blindt ægtepar måtte flygte fra Putins krig - lydene glemmer de ikke

Ukrainske Yurii Ivancheskul og Nina Piletska ved alt om, hvordan en krig lyder.

Mens bomberne faldt over Ukraine, tog millioner flugten væk fra den krig, som Rusland indledte for nu lidt over et år siden, men mens de fleste formentlig har scenarierne brændt ind på nethinden, er situationen en helt anden for Yurii og Nina.

Ægteparret er nemlig begge blinde.

- Vi vågner tidligt om morgenen og kan høre den her lyd af bomber. Det er lidt væk fra vores by, men der falder mange af dem, husker Yurii Ivancheskul.

Han og hans kone er i dag indkvarteret på det nedlagte plejehjem Søkilde i Ry, og det er trygt i modsætning til, hvad de måtte flygte fra.

- Det var forfærdeligt, og vi var bange for at flygte, men hvis man skal vælge mellem sit liv og at blive i området, så vælger man selvfølgelig at flygte, som Yurii Ivancheskul forklarer.