Se fotos og video: Sådan blev årsdagen for krigens start markeret

Især i Aarhus blev indbyggerne fredag mindet om, at det var et år siden, at Rusland gik ind i Ukraine og startede en reel krig.

For bare anden gang i sin historie blev eksempelvis højhuset Lighthouse på Aarhus Ø lyst op i farver, da mørket faldt på.

- Det er kun en gang tidligere, at vi har sat farve på bygningen. Det var ved verdens præmaturdag, siger en af mændene bag Lighthouse, Nicolai Hommelhoff.

- Vi er et vartegn for byen og kan ses over det hele. Vi gør det for at markere den triste dag, Rusland gik ind i Ukraine. Det er vigtigt, at vi ikke glemmer det og husker, at der er en krig i gang, siger han.