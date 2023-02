Johanne var fanget under bombardement: - Det var så ubehageligt

En familie fra Aarhurs har gjort det til en mission at hjælpe ukrainere med nødhjælp. Lige nu er mor Lone Krista Larsen og datteren Johanne Krista Larsen i Lviv i det vestlige Ukraine. Fredag blev de pludseligt overrasket af en alarm, hvilket de ikke har prøvet tidligere de tre gange, de har været i landet under krigen. - Det var så ubehageligt. Vi har ikke hørt bombardementer før, og det gav nogle store brag. Det gav en underlig følelse i kroppen og maven vendte sig. Det er underligt at sidde i, forklarer Johanne Krista Larsen. Oplevelsen får hende dog ikke til at overveje ikke at hjælpe i Ukraine længere. - Nej, det motiverer mig bare endnu mere. Folkene her i Ukraine har mega meget brug for hjælp, siger hun på telefonen fra Lviv. - Jeg tænker på de folk hernede, som lever i det hver dag og har gjort det i lang tid. Vi som danskere kan bare tage hjem til trygge Danmark igen. Uværdig situation Familien har siden krigens begyndelse for snart et år siden hjulpet med nødhjælp til Ukraine. I begyndelsen kørte de hjælpen til den ukrainske grænse, og i november 2022 etablerede de organisationen Together For You.

quote De er bare mennesker som dig og mig. Men de er knækkede mennesker, som ikke har det godt længere Johanne Krista Larsen

Det blev også startskuddet til selv at tage helt ind i Ukraine med hjælp. Som nævnt er det tredje tur til Ukraine, de er på i øjeblikket. - Det er faktisk svært at tage herfra, fordi der hele tiden er noget at hjælpe med, siger Johanne Krista Larsen. Hjælpen består blandt andet i værnemidler, medicinsk udstyr, mad, tøj og dyner - ja, i det hele taget alt, hvad det krigshærgede lands beboere har brug for. - Man kan se på dem (ukrainerne, red.), at det er en vildt uværdig situation, at de for eksempel skal stå og tigge mad, når det bliver delt ud. De er bare mennesker som dig og mig. Men de er knækkede mennesker, som ikke har det godt længere, forklarer Johanne Krista Larsen.

Johanne Krista Larsen (tv.) er i øjeblikket i Lviv for at hjælpe. Billedet her er taget i Kalush i forbindelse med afleveringen af en donation fra Østjysk Våbenhandel. Foto: Privat

Ingen donationer siden jordskælv Hjemme i Aarhus har familien samlet et kæmpelager fyldt med nødhjælp, som bare venter på at blive sendt af sted. Lige nu er det dog svært at finde finansieringen til at sende lastbiler af sted. Og så har Together For You også kunnet mærke, at der lige nu er stort fokus på en anden katastrofe - nemlig det store jordskælv i Tyrkiet og Syrien, hvor mere end 24.000 mennesker nu er bekræftet døde. - Vi kan godt mærke det. Vi har faktisk ikke fået nogle donationer siden jordskælvet, konstaterer Johanne Krista Larsen og understreger, at hun også synes, det er forfærdeligt, hvad der sker i forbindelse med jordskælvet. Johanne og Lone Krista Larsen har været i Ukraine siden onsdag og vender snuden hjem til det østjyske igen på tirsdag. Næste weekend har de nemlig en stor indsamling i Malling. - Vi er nødt til at fortsætte. Det her er ikke bare noget, der stopper i morgen, siger Johanne Krista Larsen.