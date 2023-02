Dmytros krop er ødelagt, men han vil tilbage i krig

De lå i en forstad til Kyiv den augustdag, men den 32-årige soldat nåede aldrig at angribe, for pludselig eksploderede en russisk granat i nærheden.

I januar – et halvt år efter han blev såret - ankom Dmytro Malchenko til Aarhus Universitetshospital, hvor lægerne siden har forsøgt at afhjælpe hans skader.

I øjeblikket modtager 15 sårede, ukrainske soldater behandling på Aarhus Universitetshospital, og det har vist sig at være en krævende opgave.

- Vi troede, at vi ville få soldater, der kom direkte fra fronten, som vi kunne behandle og få videre efter 14 dage. Virkeligheden er, at vi har dem liggende i måneder, fordi vi får dem på et tidspunkt, hvor de har svære infektioner og svære skader, som kroppen selv har forsøgt at hele, og det er sjældent gået helt efter planen, fortæller Sten Larsen, der er cheflæge ved ortopædkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Vil tilbage på slagmarken

Udfordringen er blandt andet at soldaterne – som i Dmytro Malchenkos tilfælde – ofte har været udsat for granateksplosioner, som giver store og svære skader flere steder på kroppen. Og selv om soldaterne får behandling af højt specialiserede læger og sygeplejersker, slipper de ikke for varige mén.

- Der er ikke så mange af dem, der kommer tilbage til det, vi kan kalde et helt normalt liv, fordi de stort set alle sammen har skader, der gør dem funktionsbegrænsede, siger Sten Larsen.