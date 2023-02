Et års krig: Dianas fremtid er usikker

- Jeg er ikke i det bedste humør, siger Diana Kashyrina. Hun er én af cirka 5000 ukrainere, der er kommet til Østjylland, siden krigen begyndte for et år siden. Derfor er den 24. februar, årsdagen for krigens start, også særlig i hendes bevidsthed. Og selvom hverdagen som direktør i et genbrugsfirma er skiftet ud med en i et storkøkken, er fremtiden uvis. - Jeg har ingen planer for fremtiden overhovedet.

quote Jeg har ingen planer for fremtiden overhovedet Diana Kashyrina, ukrainer

- Fysisk er man her, men mentalt er jeg langt væk, siger hun under et år efter, hun måtte flygte fra sit hjemland.

Derfor er aftalen i storkøkkenet, at sorg og tanker ikke behøver at blive pakket væk.

- Jeg har gode kolleger, som selvom jeg græder, accepterer og støtter de mig. Det er dejligt, siger hun.

Markeret flere steder Fredag er årsdagen for krigen i Ukraines start, og det er blevet markeret i hele Østjylland. Blandt andet også på rådhuset, hvor klokkerne fra 1948 slog tonen an og spillede syv numre. Blandt andet strofer fra den ukrainske nationalmelodi.

quote Det er meget smukt, men står i kontrast til alt det forfærdelige, der sker dernede. Jacob Bundsgaard (S), borgmester

- Der har været en lang række arrangementer for at minde os om det forfærdelige, der er sket i Ukraine, siger Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S). - Det er meget smukt, men står i kontrast til alt det forfærdelige, der sker dernede. Borgmesteren bliver selv berørt på en dag som i dag. - Ja, det er jeg. Når man tænker på det vanvid, de gennemgår i øjeblikket. Det blev meget godt illustreret til et arrangement på rådhuset. En af de unge piger i koret brød fuldstændig sammen, fortæller borgmesteren, der fredag aften er med til arrangement i Det Ukrainske Fælleshus i Aarhus.

Blå-gult varetegn i toppen For bare anden gang i sin historie blev også højhuset Lighthouse på Aarhus Ø lyst op i farver, da mørket faldt på. Denne gang de blå-gule. - Det er kun en gang tidligere, at vi har sat farve på bygningen. Det var ved verdens præmaturdag, siger en af mændene bag Lighthouse Nicolai Hommelhoff.

- Vi er et vartegn for byen og kan ses over det hele. Vi gør det for at markere den triste dag, Rusland gik ind i Ukraine. Det er vigtigt, at vi ikke glemmer det og husker, at der er en krig i gang, siger han. Årsdagen blev også markeret i Silkeborg, hvor rådhuset blev lyst op i blåt og gult fra klokken 18-23. Kommunen har fået 110 ukrainere i job, og det er halvdelen af de jobparate, som er kommet til kommunen.

Silkeborg Kommune har oprettet ni nye modtagerklasser. Foto: Silkeborg Kommune

Selvom ukrainerne kun har fået midlertidig opholdstilladelse, bliver de så vidt muligt integreret i lokalsamfundene med arbejde, skole og fritidsliv, oplyser Silkeborg Kommune. Behandles i Aarhus I øjeblikket modtager 15 sårede, ukrainske soldater behandling på Aarhus Universitetshospital, og det har vist sig at være en krævende opgave. - Vi troede, at vi ville få soldater, der kom direkte fra fronten, som vi kunne behandle og få videre efter 14 dage. Virkeligheden er, at vi har dem liggende i måneder, fordi vi får dem på et tidspunkt, hvor de har svære infektioner og svære skader, som kroppen selv har forsøgt at hele, og det er sjældent gået helt efter planen, fortæller Sten Larsen, der er cheflæge ved ortopædkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. En af dem, der kom til Aarhus for at blive behandlet er Dmytro Malchenko. Alligevel vil han gerne tilbage og kæmpe. Læs hans historie her.