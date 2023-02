Diana havde store planer for livet, men så kom Putins tropper

Der er fart på kniven, når Diana Kashyrina snitter squash, agurk og hvidløg.

Hun ligner en erfaren kok, men for bare et år siden var hendes liv et helt andet.

Der boede hun i Ukraine og havde en ledende stilling i en virksomhed, der arbejdede med genanvendelse.

- Jeg havde et godt job og havde også planer for fremtiden, da krigen brød ud, fortæller hun.

De planer måtte hun i al hast lave om, da Vladimir Putin besluttede sig for at angribe Ukraine 24. februar 2022 og sendte missiler og soldater ind over grænsen.