Så du detaljen? Rørende historie bag maleri fra nytårstale

At netop hendes billede på den måde kom til skue for danskerne, mens statsminister Mette Frederiksen (S) adresserede Ruslands krig i Ukraine, gør hende både taknemlig og glad, fortæller hun.

Ikke så meget på grund af billedet i sig selv, men over den modtagelse, hun har oplevet i Danmark.

- Jeg kommer fra Mariupol, og jeg forlod byen, da den blev bombet. Det var meget farligt at være der til sidst, og efter alle de oplevelser er det meget vigtigt for mig, at Danmark tog imod og hjalp mig. Jeg er meget taknemlig over for Danmark og særligt over for Randers, siger Iryna Makhovska, der flygtede i slutningen af marts.

Siden hun kom til Danmark, har hun blandt andet haft en kunstudstilling i Randers i forbindelse med byens festuge i sommer. Udstillingen blev åbnet af borgmester Torben Hansen (S), som i en kommentar på kommunens hjemmeside også glæder sig over, at Ukraine på den måde fik plads i nytårstalen.

- Det var dejligt at se, at der hang et billede af Iryna Makhovska i baggrunden ved nytårstalen. For mig er det netop et udtryk for, at der både blev vist sympati og støtte til lige præcis Ukraine og de ukrainere, som er flygtet hertil, og ikke mindst som midt i noget af det mest forfærdelige, alligevel er i stand til at se det positive, der hvor de er havnet, siger Torben Hansen.

Statsministeriet oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at man har valgt et maleri af Iryna Makhovska for at vise Danmarks opbakning til Ukraine og det ukrainske folk.