Roligt hos brandvæsenet - travlt på sygehusene

De østjyske akutafdelinger i Randers, Horsens og Aarhus har haft en travl nytårsnat. Til gengæld har skaderne ikke været så alvorlige. Det viser en rundringning til de tre store hospitaler i Østjylland.

- Det er gået fredeligt i forhold til fyrværkeri. Vi har haft én fyrværkeriskade, men ingen varige mén, fortæller Julie Ballegård, oversygeplejerske på akutafdelingen i Randers.

I Horsens har man haft fire fyrværkeriskader i nat, mens tallet i Aarhus lander på 13.

- De er alle sammen, på nær én, kommet hjem igen, siger Jane Hjørringgaard, akutlæge på AUH's traumecenter.

Skaderne fordeler sig på forbrændinger i ansigt og på fingre og i alt tre øjenskader.

- Det er lidt flere, end der har været de seneste år, men der var også corona. Til gengæld er de ikke så alvorlige som de andre år, siger hun.

Altid travlt

Jane Hjørringgaard fortæller, at det særligt er yngre mennesker i alderen 2-35 år, som det er gået ud over, og at et fåtal af dem har brugt sikkerhedsbriller.

I Randers har man også mærket travlheden - men det er der som sådan ikke noget overraskende i, konstaterer Julie Ballegård.

- Der er altid travlt, når der er mange mennesker og alkohol, siger hun.

Mens der har været travlt på skadestuerne, har der i det østjyske været relativt roligt, når det kommer til udrykninger for brandvæsenet.

- Det har været en forholdsvis stille og rolig aften, hvor vi har haft 37 udrykninger i Østjyllands Brandvæsen, siger operationschef Thomas Reinholdt Jørgensen.

Ud af de 37 udrykninger har 14 af dem været containerbrande, seks har været bilbrande og forskellige bygningsbrande, siger han.

Operationschefen fortæller, at for fire-fem år siden lå antallet af udrykninger nytårsaften typisk på 60 ture.

- Så det er da faldet markant, vil jeg sige, og jeg tror, vi ser en ny tendens, hvor det er dér, vi kommer til at ligge. Jeg tror, folk generelt agerer anderledes og passer på hinanden derude, så jeg håber, det er en tendens, der fortsætter, siger han.

Selvom der var færre udrykninger, så måtte brandvæsenet trække sig væk fra en containerbrand i Rosenhøj, da man blev beskudt med fyrværkeri.