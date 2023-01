Ukrainske Aleksandra: - Jeg troede ikke, sådan noget skete i Danmark

Hendes elskede bil, som hun har med sig fra Ukraine, og som hun drømmer om at kunne køre tilbage til Ukraine i, når krigen engang slutter, har nemlig fået knust en rude natten til lørdag.

- En af vores naboer, der var ude for at ryge om natten omkring klokken 04, så, at ruden var blevet knust, og at to tyve var i gang med at stjæle bilradioen. Han løb ned på parkeringspladsen, men de var desværre løbet deres vej inden, fortæller hun.

Bilen er ikke forsikret i Danmark, da den stadig har ukrainsk nummerplade. Parrets penge er små, og de frygter mekanikerregningen, ligesom Aleksandra Sotcenko er bange for, at bilen bliver udsat for hærværk.