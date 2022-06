80 procent på to år: Nu stiger varmeprisen igen

'Silkeborg Forsyning kan kun følge markedspriserne. Vi må hverken have store under- eller overskud. Det betyder, at når prisen stiger på energi, bliver det dyrere at producere fjernvarme - og derfor stiger fjernvarmeprisen også,' skriver Silkeborg Forsyning i en meddelelse på sin hjemmeside.

80 procent på to år

Prisstigningen er den seneste i en stribe, der har skudt prisen på forbrugsbidraget i vejret.

Således var prisen den 1. januar 2021 475 kroner. Med prisstigningen den 1. oktober 2022 vil den være steget med 80 procent på mindre end to år.