Nu kan gaskunder få fjernvarme: - Jeg er lykkelig!

Aarhus Kommunes forsyningsselskab Kredsløb vil nu også lave fjernvarme uden for kommunegrænserne.

Det skriver selskabet onsdag i en pressemeddelelse.

I Skanderborg Kommune er flere byer uden for fjernvarmenettet og afhængige af gas til at kunne få varmen. En gas, der allerede var steget i pris, inden russisk gas blev ramt af sanktioner efter invasionen i Ukraine, hvilket kun fik prisen til at stige endnu mere.

Beboerne i Skovby, Storring og Stjær kan dog se frem at kunne koble deres husstande på fjernvarmenettet. Kredsløb vil nemlig tilbyde sine midler til at kunne lave fjernvarme i byerne og dermed give et nyt alternativ til gassen.