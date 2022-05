Virksomheders overskudsvarme kan erstatte gas i opvarmning

Burde være lige til

Fra årsskiftet blev afgiften på overskudsvarme fjernet. Derfor mener både Dansk Industri og fjernvarmeselskabernes brancheorganisation, Dansk Fjernvarme, at det burde være lige til.

Analysechef hos Dansk Fjernvarme Jesper Koch peger dog på, at det ikke er noget, der sker fra den ene dag til den anden.

For at overskudsvarmen skal komme ud til fjernvarmenettet, skal der oftest indgås en aftale mellem de enkelte virksomheder eller en gruppe af virksomheder og så et fjernvarmeselskab.

At slutte virksomheden eller virksomhederne til et fjernvarmenet er dog forbundet med en udgift. Og den udgift skal stå mål med gevinsten for fjernvarmeselskaberne.

- Det kan lade sig gøre. Det har vi gode eksempler på, siger Jesper Koch, der dog siger, at mange ting kan spille ind.

Eksempelvis er der en række praktiske forhold, der skal passe ind for fjernvarmeselskaberne.

- Er man sikker på, at den virksomhed, der kommer med sin overskudsvarme bliver der, siger Jesper Koch.