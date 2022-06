Ny aftale giver mangedoblet grøn energi og udfasning af gas

Et bredt flertal i Folketinget har den ambition, at al gas i Danmark skal være grønt i 2030, og at der fra 2035 ikke er boliger, der opvarmes med gas.

Det fremgår af en politisk aftale, som præsenteres lørdag morgen. Derudover skal produktion af sol- og vindenergi på land skal firedobles i 2030, mens havvindmøllestrøm skal femdobles.