32.000 liter fadøl og 1500 flasker vin: Silkeborg fester videre oven på druknet regatta-fest

Tredages-festivalen "Hede Rytmer" samler silkeborgenserne under trætoppene, hvor arrangørerne med sit indkøb af 32.000 liter øl og 1500 flasker vin - sammen med musikalske navne som Hugorm med lokale Simon Kvamm i front, Thomas Helmig og Medina - har gjort sit til at sikre den gode stemning.

Blandt gæsterne er Malene Würtz, der siger, at "Hede Rytmer" er årets helt store begivenhed i byen.

- Jeg er kommet for at hygge mig mega meget. Vi venter på det her hvert år. Det er årets fest. Som en skolefest for Silkeborg, siger Malene Würtz, mens lyden af Hugorm brager ud af højttalerne.

Svigtende opbakning og ølsalg

"Hede Rytmer" er den første helt store begivenhed i Silkeborg siden skandalen i august 2022, da regatta-festen gik ned med et brag som følge af svigtende opbakning og dårligt salg, som førte til underskud i millionklassen og udestående med de kunstnere, der var hyret ind til at optræde.

Foreningen bag regattaen endte med at gå konkurs, og dengang sagde Radikale Venstres byrådsmedlem Johan Brødsgaard til TV2 Østjylland, at han både var rystet og skuffet over at se, at så stort et event i Silkeborg har skudt så meget over mål, at de nu kigger ind i et millionunderskud.

- Vi kender ikke det konkrete omfang endnu, men det er flere millioner, sagde Johan Brødsgaard dengang i august.

Konkursboets kurator krævede nogle måneder senere 2,1 millioner i erstatning fra lederen og bestyrelsesmedlemmerne bag Regatta Silkeborg.



Alligevel har Silkeborg Kommunes byrådspolitikere allerede besluttet, at regattaen skal genoplives og sejle videre i 2025.

En velsmurt maskine

Spørgsmålet er, hvad arrangørerne af Hede Rytmer tænker om konkursen hos branche-kollegaerne. Mon de er nervøse for at ende i samme situation?

Det synes ikke at være tilfældet, nej.