Vinhandler har over 100.000 i klemme i Regattakonkurs: - Der var ikke styr på noget som helst

Kurator: Uforsvarlig forretningsførelse

Lillejuleaften gjorde konkursboets kurator, advokat Søren Hedegaard Frederiksen, en cirkulæreskrivelse færdig. Den er sendt til de virksomheder og personer, der oplyser, at de har penge til gode i konkursboet efter regattaen.

Af advokatens skrivelse fremgår det, at han rejser krav mod regattaens leder Trine Valentin og den seks mand store bestyrelse personligt, fordi de har handlet uforsvarligt. Kravet mod de syv personer er samlet på 2,1 million kroner.

Han skriver også, at regattaens budget kan beskrives som urealistisk, og at der er mange krav mod konkursboet, som baserer sig på "uklare og helt eller delvist mundtlige aftaler".

Mundtlig aftale om 40-50.000 kroner i kompensation

En af disse aftaler er med Ludovic Riauté og handler om et telt, han skulle bruge til salg af vin og gin.

Han fortæller, at han havde lejet et telt med plads til 150 gæster, borde, bænke og toilet af regattaen, men at teltet reelt kun kunne rumme 60 personer og var uden møbler og toilet.

- Vi aftalte et møde om, at jeg skulle have kompensation på 40-50.000 kroner. Jeg havde jo købt varer og havde personale til 150, siger han. Den aftale findes ikke på skrift.