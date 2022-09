Hele bestyrelsen trækker sig fra jazzfestival efter regattakonkurs

Årsagen skal ifølge musikforeningens bestyrelsesformand Johanne Errboe findes i bestyrelsens sammensætning.

Hun besætter nemlig sammen med næstformand Mads Rugholm også formands- og næstformandsposterne i Regatta Silkeborg.

- Både for mig og riverboat tror jeg, at det er det bedste. I og med, at der er det personsammenfald på bestyrelsesposterne med samme formand og næstformand, tror jeg, det er godt for riverboat at få en anden bestyrelse, siger Johanne Errboe onsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Desuden trænger hun til at få festivalerne lidt på afstand, forklarer hun.

- Når man indgår i så meget frivilligt arbejde, skal der også være noget positiv energi i at få ud af det, og jeg tror personligt, det er tid for mig til at trække mig ud nu, siger Johanne Errboe.

Intet formelt samarbejde

Foruden Johanne Errboe og Mads Rugholm forlader også kasserer Steen Lauridsen samt medlemmerne Mette Johansen og Kjeld Løvqvist deres poster.

Dermed skal der vælges en ny bestyrelse, som skal stå for jazzfestivalen, der efter planen næste gang afholdes fra den 21. til den 25. juni 2023.

Ifølge formanden har riverboat og regattaen ikke noget formelt med hinanden at gøre udover at Trine Valentin har været ansat i to halvtidsstillinger som festivalleder for både Riverboat Jazz Festival og Regatta Silkeborg.

Johanne Errboe bekræfter, at Trine Valentin fortsat er ansat i en halvtidsstilling ved riverboat.