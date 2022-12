Uforsvarlig forretningsførelse: Nu bliver personer bag Regatta mødt med millionkrav

Syv personer bag den konkursramte Regatta Silkeborg bliver nu holdt personligt ansvarlige for 2,1 millioner kroner efter regattaens konkurs.

Det fremgår af den cirkulæreskrivelse, boets kurator Søren Hedegaard Frederiksen har sendt til virksomheder og privatpersoner, der har anmeldt økonomiske krav mod regattaen.

De syv personer er regattaens leder Trine Valentin og de seks personer i bestyrelsen.

Kravet skyldes, at ledelsen betalte regninger for næsten tre millioner kroner efter det måtte stå klart, at regattaen ville gå konkurs, og af dem er de 2,1 million udbetalt i strid med reglerne om, at alle kreditorer skal stilles lige.

Og kurator vil ikke lempe kravet, selvom der er tale om en ulønnet, frivillig bestyrelse og en leder, der beskrives som "ikke specielt højtlønnet".

- Påtager man sig en ledelsesmæssig opgave fastslår teori og praksis, at man skal løse opgaven i overensstemmelse med sædvanlige normer for ansvarlig ledelse, uanset lønnen herfor. Det gør ej heller nogen forskel, at der er tale om en forening, skriver han.

Det er ikke lykkedes TV MIDTVEST at træffe Søren Hedegaard Frederiksen for en mundtlig kommentar, men TV MIDTVEST er i besiddelse af cirkulæreskrivelsen.

Urealistisk budget og uklare aftaler

Regatta Silkeborg løb af stablen i august i år. Budgettet var lagt an på indtægter på cirka 16 millioner, men reelt kom der kun seks millioner i kassen. Ifølge kurator kunne det "indikere, at konkursen også har sin årsag i manglende realisme ift. det budgetmæssige".

Det er især budgettet for salg af drikkevarer, der ikke holdt vand. Regattaen havde for eksempel regnet med at sælge øl for syv millioner kroner, men solgte for mindre end tre millioner.

Kurator bemærker, at der ikke er taget højde for, at regattaen var offentlig, så publikum kunne medbringe drikkevarer hjemmefra eller købe dem i byens butikker eller på andre restaurationer end arrangørens boder.

Samtidig har der været uklare aftaler med et bryggeri og en streetfood-leverandør, der begge har fået lov til at sælge drikkevarer mod at betale en afgift til regattaen. De uklare aftaler betyder nu, at parterne ikke vil betale de penge, regattaen mener at have til gode.

- Der er mange krav baseret på uklare og helt eller delvis mundtlige aftaler, krav der er baseret på usædvanlige aftaler, ”alternativt udformede” ansættelseskontrakter etc., sammenfatter kurator.

Strid med kommunen om underskudsgaranti

Det fremgår også af cirkulæreskrivelsen, at der er uklarhed om den underskudsgaranti på en million kroner, som Silkeborg Kommune har stillet.

Faktisk vil kommunen ikke betale, selvom regattaens underskud blev på cirka ti millioner kroner.

Underskudsgarantien er formuleret sådan, at den kommer til udbetaling "i tilfælde af svigtende omsætning under arrangementet grundet dårligt vejr og andre særlige omstændigheder" - men netop den formulering gør, at kommunen ikke mener, den skal betale.

Vejret var nemlig fint under regattaen, og der "ej heller i øvrigt synes at være indtruffet begivenheder som Regatta Silkeborg ikke med rimelighed kunne forudse/tage i betragtning, inden arrangementet løb af stablen", som kurator formulerer det.

Derfor mener han, at der er for stor risiko ved at anlægge sag mod kommunen for at få den til at betale, men at boets kreditorer selv kan forsøge at gå rettens vej, hvis de vil.

Meldes til politiet for manglende momsregistrering

Bogføringen i konkursboet beskrives som "haltende" og forretningsførelsen for "uforsvarlig". Det skyldes blandt andet, at Regatta Silkeborg aldrig har ladet sig momsregistrere, selvom foreningen har bedrevet momspligtige aktiviteter.

Det er ifølge kurator et brud på momsloven, hvilket er strafbart. Derfor vil han overgive den del af oprydningsarbejdet til politiet.

Leder af Regatta Silkeborg Trine Valentin vil ikke kommentere sagen. Det skriver hun i en sms til TV MIDTVEST. Hun henviser til regattaens bestyrelsesformand Johanne Errboe, som det ikke er lykkedes TV MIDTVEST at træffe.