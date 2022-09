Kort inden konkurs: Forsøgte at få udbetalt 600.000 kr. fra kommunen

Den 23. august, dagen efter Trine Valentins forespørgsel, er Silkeborg Kommune dog ikke klar til at udbetale pengene.

I en mail skriver de, at de har "drøftet henvendelsen" og er kommet frem til, at de har brug for "nærmere information om baggrunden for, at Regatta Silkeborg, trods et velbesøgt arrangement og godt vejr, har behov for udbetaling, inden regnskabet er gjort op."

Og her stopper kommunikationen så.

Silkeborg Kommune har sidenhen oplyst til TV2 ØSTJYLLAND, at de ikke har udbetalt pengene. Lige nu afventer de en juridisk afklaring på, hvordan de er stillet i forhold til underskudsgarantien, da den ikke tog højde for en mulig konkurs.